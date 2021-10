Turquie: Le nombre de réfugiés syriens dépasse les 3,7 millions

Plus de 3,7 millions de réfugiés syriens sont recensés en Turquie, selon des chiffres officiels mis à jour en septembre et publiés mardi.

La Direction générale de la gestion des migrations a rapporté que 1,76 million de réfugiés syriens dans le pays, soit 47% d’entre eux, sont âgés de moins de 18 ans.

La ville la plus peuplée de Turquie, Istanbul, compte le plus grand nombre de Syriens avec près de 533.000 réfugiés, suivie des provinces de Gaziantep et Hatay dans le sud-est du pays qui recensent respectivement 458.000 et 437.000 réfugiés.

Les réfugiés syriens, qui ont fui la guerre civile dans leur pays, ont d’abord été accueillis dans plusieurs camps établis près de la frontière syrienne dans le sud-est de la Turquie avant de se disperser dans le pays.

La Turquie, point de transit privilégié des demandeurs d’asile en chemin vers l’Europe, accueille plus de quatre millions de réfugiés venus de Syrie, d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran et de divers pays africains.

( Avec MAP )