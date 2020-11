Turquie/Séisme: le bilan s’alourdit à près de 50 morts

L’espoir de retrouver des survivants s’amenuisait dimanche dans l’ouest de la Turquie au surlendemain d’un puissant séisme qui a fait au moins 49 morts, selon un dernier bilan des secouristes.

Selon l’agence gouvernementale turque des situations de catastrophe (AFAD), 49 personnes sont mortes et 896 ont été blessées dans ce tremblement de terre qui a aussi tué deux adolescents en Grèce.

Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l’échelle de Richter par l’Institut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques, s’est produit vendredi après-midi en mer Egée, au sud-ouest d’Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l’île grecque de Samos.

A Bayrakli, ville la plus touchée, les secouristes continuaient dimanche de fouiller les décombres de huit immeubles effondrés, selon l’AFAD.

