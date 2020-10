Twitter : Retour progressif à la normale après une panne mondiale

Le réseau social Twitter est revenu progressivement à la normal après une panne mondiale d’ordre technique qui a commencé jeudi soir.

“Twitter a été à plat pour beaucoup d’entre vous et nous travaillons à un retour à la normale pour tout le monde”, a tweeté le groupe californien. “Nous avons eu des problèmes avec nos systèmes internes et n’avons aucune preuve d’une faille de sécurité ou d’une attaque informatique”, a-t-il ajouté. Le site Downdetector avait reçu des signalements de panne de partout dans le monde mais surtout des Etats-Unis et du Japon.

Depuis mercredi, Twitter subit la colère de la droite américaine et de nombreux observateurs, mécontents que la plateforme ait décidé de bloquer le partage d’un article fondé sur des documents piratés et compromettants pour le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden.

La plateforme à l’oiseau bleu a connu ces derniers temps plusieurs pannes techniques qui n’ont pas autant inquiété que les attaques informatiques. En juillet, le réseau social a été victime d’une cyberattaque spectaculaire : les comptes de Joe Biden, de l’ancien président Barack Obama et ceux des fondateurs d’Amazon (Jeff Bezos), de Microsoft (Bill Gates) et de Tesla (Elon Musk) ont été piratés.

( Avec MAP )