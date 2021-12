Typhon Rai aux Philippines: 388 morts

Le bilan du typhon Rai, qui a frappé les Philippines, a été porté à 388 morts, alors que 60 personnes étaient toujours portées disparues, a annoncé lundi le gouvernement.

Le nombre total de morts dans ce désastre météorologique s’élevait à 388 et des centaines de personnes ont en étaient blessées, a indiqué le bureau de la Défense civile. Le bilan précédent faisait état de 375 morts. Les 16 et 17 décembre, le typhon, accompagné de vents qui ont atteint 195 km/h, a semé la mort dans le centre et le sud de l’archipel.

Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et au moins 140 personnes sont tombées malades à cause d’une eau possiblement contaminée.

Dans la province méridionale des îles Dinagat, 80 personnes ont été atteintes de gastro-entérite aiguë, tandis que 54 personnes sont traitées pour des diarrhées à l’hôpital de l’île touristique voisine de Siargao, a fait savoir la sous-secrétaire à la Santé Maria Rosario Vergeire dans une déclaration à la presse.

La ville de Cebu a signalé 16 cas de diarrhée, a-t-elle ajouté.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont touchées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année.

(Avec MAP)