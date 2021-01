UATPME-Attijariwafa Bank-Intelak : Un programme de formation et d’accompagnement des jeunes porteurs de projets

Dans la conjoncture actuelle, plusieurs jeunes porteurs de projets ne conçoivent plus la ‎création d’entreprise comme un simple moyen de sortir du chômage mais ils la ‎considèrent plutôt comme une indépendance qui les aide à concevoir leur projet de vie, ‎un projet qui va favoriser la création des opportunités d’emploi. ‎

Ceci ne pourra être concevable qu’avec la disponibilité des ressources financières et surtout ‎d’un soutien professionnel pour adopter une approche entreprenariale. ‎

D’où l’idée de former de jeunes porteurs de projets et des futurs patrons d’entreprises par ‎l’Union Africaine des très Petites et Moyennes Entreprises.‎

Ces formations qui ont commencé en Novembre dernier et qui vont se poursuivre très ‎prochainement, sont élaborées en partenariat avec Attijariwafa Bank dans le cadre du projet ‎Intelak, visant à encourager l’entrepreneuriat et favoriser l’insertion socio-économique des ‎jeunes. ‎

A cet effet, «ce Processus national d’accompagnement a démarré avec un groupe de 10 ‎porteurs de projets représentant différents secteurs d’activité (Prêt à porter, Agriculture, ‎Pâtisserie, Traitement de déchets plastiques, Confection objets d’art, Entrepôt frigorifique, ‎BTP), la sélection des candidats a été faite sur la base d’entretiens personnalisés avec les ‎porteurs de projets dans lesqules chaque candidat a présenté son projet», explique Mohamed ‎Mihraje, président de l’Union Africaine des Très Petites et Moyennes Entreprises (UATPME).‎

Et Mihraje d’ajouter que « Le premier cycle de formation d’une durée de 5 jours s’est déroulé ‎en distanciel. Le focus était essentiellement porté sur les concepts généraux de l’entreprise, à ‎savoir : le point de départ, comment passer de l’idée à la création de l’entreprise, la finance, la ‎fiscalité, l’étude de marché, les formalités administratives, le business plan (Plan d’affaire), en ‎terminant par le profil de l’entrepreneur qui est le point clé de cette mission, ce dernier doit ‎être coaché, conseillé tout le long de ce processus ».‎

Cette première phase de formation s’est achevée par la programmation d’entretiens individuels ‎pour chaque porteur de projet par la conseillère de la banque pour une évaluation préliminaire ‎de chaque candidat, la phase finale sera conclue par un dépôt de dossier de financement pour ‎postuler au programme de financement si le porteur de projet en formule la demande.‎

Passeport de l’entrepreneur

Il sera délivré à la fin de ce cycle à chaque porteur de projet ayant participé à l’ensemble des ‎ateliers et séances de conseil et coaching personnalisées, un passeport de l’entrepreneur, ce ‎dernier couronne l’achèvement du cycle de formation, et accompagnement et pose les ‎premières balises de l’entrepreneur dans son parcours professionnels.‎