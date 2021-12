UE : Le Prix de la société civile 2021 récompense cinq organisations

Le Comité économique et social européen (CESE) a annoncé les cinq gagnants de la 12ème édition du Prix de la société civile-2021, qui récompense des initiatives visant à promouvoir une transition juste vers une économie sobre en carbone et résiliente face au changement climatique.

Une commission d’évaluation composée de dix experts a choisi les lauréats parmi les dizaines de candidatures reçues des 27 États membres, indique cet organe consultatif de l’UE.

Le premier prix, doté de 14.000 euros, a ainsi été décerné à « Grands-parents pour le climat’’, une association qui encourage les grands-parents belges à réorienter leurs économies vers des projets plus durables pour laisser un monde meilleur aux jeunes générations.

Les autres prix, d’une valeur de 9.000 euros chacun, ont été attribués à quatre organisations actives respectivement en Espagne, en Roumanie, en Slovénie et en Estonie.

Le 2ème prix est allé à « Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres » (Ingénieurs sans frontières Catalogne), une association espagnole qui fait participer les ménages en situation de précarité énergétique aux débats actuels sur l’urgence climatique et vise à donner aux personnes défavorisées les moyens d’exercer leur droit fondamental d’accéder aux services de base.

Le 3ème prix est revenu à « Ateliere Fără Frontiere » (Ateliers sans frontières), une association roumaine qui s’attaque à l’injustice sociale et sensibilise aux avantages de l’économie circulaire en collectant les déchets d’équipements électroniques et les offrants à des établissements scolaires de zones défavorisées et à des organisations travaillant avec des enfants vulnérables.

Le 4ème a été attribué à « Prostorož », un studio urbain à but non lucratif qui a encouragé les habitants et les autorités de la ville de Ljubljana à mettre en place des mesures en matière de refroidissement et à améliorer les conditions de vie dans la capitale slovène, l’une des villes du monde où le réchauffement est le plus rapide.

Enfin, le 5ème prix a été décerné aux organisations « Estonian Green Movement/Estonian Fund for Nature/Estonian Environmental Law Centre », qui luttent pour changer la perception des énergies renouvelables. Elles ont lancé une pétition nationale appelant à la neutralité climatique et ont créé une plateforme de dialogue entre toutes les parties, y compris le gouvernement.

