UM6P partenaire du savoir de l’Institut FII pour créer de l’impact sur l’IA, la robotique, l’éducation, les soins de santé et la durabilité

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) annonce sa collaboration avec l’Institut Future Investment Initiative (FII) en tant que Partenaire du Savoir, rejoignant deux universités de classe mondiale : l’Université de Stanford et l’Université des Sciences et Technologies du Roi Abdallah (KAUST).

La liste des partenaires du savoir de l’Institut FII comprend également des institutions mondiales de premier plan dont : Accenture, AIQ, Bain & Company, Boston Consulting Group, Deloitte, EY, KPMG, Oliver Wyman, PwC Strategy et Roland Berger.

L’annonce des partenariats a été faite lors de la deuxième journée du 5ème anniversaire de la FII qui s’est déroulée dans la capitale saoudienne Riyad, du 26 au 28 octobre 2021. En tant que fondation mondiale à but non lucratif, FII Institute sera soutenu par ces nouveaux partenaires pour créer de l’impact dans cinq domaines : l’IA, la robotique, l’éducation, les soins de la santé et la durabilité.

Plus précisément, la collaboration d’UM6P s’articulera autour de la recherche, du développement et de l’innovation pour un impact touchant de nombreux domaines de coopération.

L’université Marocaine y contribuera également en conseillant sur des sujets scientifiques, en développant des subventions et des fonds spécifiques, ainsi qu’en renforçant les capacités et la formation. Ce partenariat permettra également le développement d’événements scientifiques conjoints et de conférences assurées par des experts, et offrira des opportunités d’échanges.

Richard Attias, PDG de l’Institut FII, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir ce groupe de partenaires au sein de l’Institut FII. Ces nouveaux partenariats avec des institutions mondiales de premier plan contribueront à soutenir davantage le rôle du FII en tant qu’acteur du leadership éclairé international à l’appui de notre objectif unique : l’impact sur l’humanité. Ces partenariats soulignent le fait que ces organisations mondialement reconnues voient la valeur de l’Institut et croient en notre mission et en une croyance partagée en ce que nous souhaitons faire en termes d’impact positif sur l’humanité. »

Hicham El Habti, président de l’UM6P, a déclaré : « Nous sommes heureux de concrétiser la collaboration entre l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Institut FII. Je me réjouis à l’avance de voir l’UM6P et FII continuer à joindre leurs efforts afin de créer un impact dont l’audace, l’expérimentation et la disruption sont les forces motrices. J’ai la conviction que cette collaboration nous permettra d’atteindre les objectifs mutuels, d’être des générateurs d’impact grâce à la recherche innovante, au renforcement des capacités, à l’éducation et à l’investissement dans et pour l’avenir ».

FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif avec une branche d’investissement et un programme : l’impact sur l’humanité. Attaché aux principes ESG (principes Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), l’Institut encourage les esprits les plus brillants et transforme les idées en solutions du monde réel dans cinq domaines d’intervention : l’IA et la robotique, l’éducation, les soins de la santé et la durabilité.