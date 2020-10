Un ferry Nador-Sète avec près de 800 passagers à bord interdit de débarquement

Un ferry de la compagnie italienne GNV à destination de Sète aurait été interdit de débarquement samedi soir par le préfet de l’Hérault en raison de suspicion de cas positifs à la Covid-19 à son bord.

Selon plusieurs médias français, le préfet de l’Hérault aurait annoncé l’interdiction de débarquer au port de Sète pour un ferry de la compagnie GNV, en provenance de Nador avec près de 800 passagers à son bord. Le bateau est actuellement en attente en mer comme le montre le site marinetraffic.com.

Le débarquement du bateau pourra se faire sans difficulté une fois toutes les vérifications effectuées, si les conditions sanitaires sont respectées indiquent nos confrères de Midilibre. Par conséquent les familles devant embarquer de Sète à destination de Nador auraient vu leur départ annulé « en raison de l’évaluation des autorités françaises de la situation sanitaire ».

Les voyageurs à bord du ferry seraient quant à eux dans l’incompréhension la plus totale. Dans une vidéo postée ce dimanche sur YouTube, Mohamed Rahmoun, PDG de New Century film et présent à bord du ferry explique que « les passagers disposent tous d’un test PCR négatif. On préfère retourner à Nador que débarquer en Italie. La majorité d’entre eux résident en France » rapporte le site Atlasinfo.