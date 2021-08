Un magazine panafricain met en évidence les performances du Maroc en matière de lutte conte la pauvreté

“Hommes d’Afrique Magazine“, une publication mensuelle panafricaine qui couvre les sujets liés à l’économie et au développement en Afrique, a consacré son Hors-série de juillet aux performances réalisées par le Maroc en matière de réduction de la pauvreté, en soulignant que le Royaume dispose actuellement du plus bas taux de pauvreté d’Afrique.

Dans son éditorial consacré au leadership du Royaume en matière de lutte contre la pauvreté, un indicateur faisant office de baromètre du développement économique d’une nation, le magazine souligne que le Maroc dispose aujourd’hui du plus faible taux de pauvreté d’Afrique avec 4,8 pc, soit le 5ème plus bas taux de pauvreté du monde derrière la Chine (0,6 pc), l’Ukraine (1,30 pc), le Kazakhstan (2,50 pc) et le Sri Lanka (4,10 pc).

L’Afrique du Sud et le Nigeria ont un taux de pauvreté de 55,5 pc et 40,10 pc respectivement, note le magazine, ajoutant que ces deux plus grandes économies africaines sont respectivement 11,6 et 8,3 fois plus pauvres que le Maroc. “Ce n’est pas une moindre performance pour le Royaume chérifien qui n’a ni les immenses ressources humaines et d’hydrocarbures du Nigeria, ni les abondantes mines d’Afrique du Sud”, souligne l’éditorialiste.

La performance marocaine frappe encore plus quand on voit le taux de pauvreté des pays réputés développés. Aux USA, le taux de pauvreté est de 18,6%, contre 13,4% pour la France, 12,9% pour la Russie, 21,9% pour l’Inde, 19,99% pour le Brésil et même 14,6% pour la Suisse, écrit la journaliste Samirat Ntiaze dans son éditorial sous le titre: “Le Maroc du Roi Mohammed VI: Le plus faible taux de pauvreté d’Afrique”.

“Ces chiffres ne devraient-ils pas imposer de la modestie aux donneurs de leçons internationaux?” s’interroge la journaliste, estimant que “le Maroc prend la tête en Afrique” en matière de développement et représente un modèle à suivre pour le Continent.

“A l’initiative de SM Roi Mohammed VI, les plus brillantes intelligences marocaines, au Maroc et dans sa diaspora, se sont réunies. Pendant des mois, elles ont réfléchi, puis produit un rapport sur le Nouveau Modèle de Développement que souhaitent les Marocains. N’est-il pas possible que cette manière d’agir fasse tâche d’huile en Afrique?” note la journaliste de la publication mensuelle qui a consacré son Hors série au 22è anniversaire de la fête du Trône, en focalisant sur plusieurs dossiers phares qui font la particularité du Maroc, notamment “le nouveau modèle de développement”, “le regard des organisations économiques internationales sur le Maroc”, “la généralisation de la protection sociale”, “la couverture santé universelle”, “la conception marocaine du développement“, ainsi que la métamorphose qu’a connue le Maroc sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

( Avec MAP )