Un nouveau livre d’Obama attendu après la présidentielle américaine

L’ancien président américain Barack Obama a annoncé jeudi la publication prochaine d’un nouveau livre qui sortira simultanément en 25 langues, deux semaines après l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

“A promised land” (Une terre promise) est le titre du nouveau livre de mémoire attendu dans les librairies le 17 novembre en deux volumes, précise son éditeur. Obama livrera un compte rendu personnel de son “improbable odyssée du jeune homme à la recherche de son identité au leader du monde libre”, selon la maison d’édition “Penguin Random House”.

Décrit comme un écrivain gracieux et réfléchi, l’ancien président américain de 2009 à 2017 compte à son actif deux précédents best-sellers, “Dreams from My Father” et “The Audacity of Hope”.

“Il n’y a pas de sentiment comparable à celui de terminer un livre, et je suis fier de celui-ci. J’ai passé les dernières années à réfléchir à ma présidence, et dans ‘A Promised Land’ j’ai essayé de fournir un compte rendu de ma campagne présidentielle et de mon mandat », a déclaré Obama dans un communiqué. Il a ajouté que “l’Amérique traverse un tel bouleversement énorme, le livre offre certaines de mes réflexions plus larges sur la façon dont nous pouvons guérir les divisions dans notre pays à l’avenir et faire en sorte que notre démocratie fonctionne pour tout le monde – une tâche qui ne dépendra pas d’un seul président, mais de nous tous en tant que citoyens engagés”.

Obama est l’un des plus forts soutiens de son ancien vice-président, Joe Biden dans sa course à la Maison Blanche face au président Donald Trump, qui sera décidée lors de l’élection du 3 novembre.