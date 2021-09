Un plan mondial de vaccination, “crucial” pour le relèvement du secteur du tourisme

A l’occasion de la journée mondiale du tourisme, l’Organisation des Nations Unies souligne que le plan mondial de vaccination demeure “crucial” pour le relèvement d’un secteur qui subit la pire crise de son histoire à cause de la pandémie de Covid-19.

“La pire crise de l’histoire du tourisme se prolonge, entrant dans sa deuxième année. De janvier à mai, les arrivées de touristes internationaux ont été de 85 % inférieures à leurs niveaux de 2019 (et en baisse de 65 % par rapport à 2020), relève l’organisation multilatérale en citant des données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Dans son message à l’occasion de cette journée mondiale, l’ONU fait, en outre, observer que malgré un léger sursaut en mai, l’apparition de variants de la COVID-19 et le maintien des restrictions font que le tourisme interne se relève plus rapidement que les voyages internationaux, notant que les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le tourisme pourraient entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour l’économie mondiale alors que les experts du tourisme ne s’attendent pas à retrouver les niveaux d’arrivée antérieurs à la pandémie avant 2023 ou même plus tard.

Les Nations Unies ont, par ailleurs, indiqué que dans les pays en développement, les répercussions de la pandémie sur le tourisme sont “les plus graves”, évoquant les “plus fortes” réductions du nombre d’arrivées de touristes en 2020, estimées entre 60 et 80 %.

La pandémie de COVID-19 représente à juste titre une occasion de repenser l’avenir du secteur du tourisme, estime l’Organisation mondiale, soulignant que ce secteur a une capacité unique à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, comme le reconnaît le deuxième principe de l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses ODD.

Elle a de même estimé que le redémarrage du tourisme va aider à enclencher la reprise et la croissance, soulignant la nécessité d’assurer une répartition large et équitable de leurs retombées.

L’Organisation mondiale du tourisme a désigné la Journée mondiale du tourisme 2021 comme une journée consacrée au “tourisme pour une croissance inclusive”.

Avec MAP