Un volcan indonésien en éruption, l’aéroport local fermé

Le mont Lewotolo, en Indonésie, est entré en éruption dimanche, crachant une colonne de fumée et de cendres de quatre kilomètres de haut, ce qui a entraîné un avertissement aérien et la fermeture de l’aéroport local.

L’éruption n’a pas fait de blessé ni de dégâts dans cette partie reculée de l’archipel d’Asie du Sud-Est.

Les autorités ont cependant porté l’état d’alerte à son deuxième niveau le plus élevé, mettant en garde contre de possibles coulées de lave.

Une zone d’interdiction de deux kilomètres autour du cratère a été étendue à quatre kilomètres, tandis que les avions ont été invités à s’éloigner de la zone en raison de la pluie de cendres volcaniques sur l’aéroport local, qui a été temporairement fermé.

L’Indonésie abrite environ 130 volcans actifs en raison de sa position sur la “ceinture de feu”, l’une des trois zones d’activité sismique les plus importantes de la planète.

Fin 2018, un volcan dans le détroit entre les îles de Java et de Sumatra est entré en éruption, provoquant un glissement de terrain sous-marin et déclenchant un tsunami qui a tué plus de 400 personnes.

