Une baleine grise égarée observée pour la première fois en Méditerranée française

Egarée loin du Pacifique, une baleine grise a été observée pour la première fois ces derniers jours le long des côtes de la Méditerranée française, rapportent les médias de l’hexagone citant le Réseau national échouages de mammifères marins.

Il s’agit d’un baleineau âgé d’une quinzaine de mois environ et mesurant 8 mètres, qui avait déjà été observé au Maroc début mars et en Italie ces dernières semaines, à Naples, puis Rome et Gênes.

Selon le Réseau, la baleine, qui s’est égarée en Méditerranée, tente d’en ressortir pour regagner son habitat naturel situé dans le Pacifique nord.

Un spécimen avait déjà été observé en 2010 en Méditerranée. Mais c’est la première fois qu’il l’est sur les côtes françaises, a indiqué Adrien Gannier, vétérinaire et membre de ce réseau.

La présence de cette espèce de baleine dans de telles eaux est tout à fait inhabituelle car sa population vit en grande majorité entre la Basse-Californie l’hiver et l’Alaska l’été.

“Il est possible que cette baleine, née en Californie, se soit perdue en mer de Beaufort lors de sa première saison de nourrissage et qu’au lieu de redescendre vers le Pacifique, elle ait emprunté l’Atlantique avant de se retrouver piégée en Méditerranée”, explique Adrien Gannier.

Observée d’abord à Antibes puis à Mandelieu-La Napoule jeudi, dans les Alpes-Maritimes, elle avait ensuite été vue dans le port de Bormes-les-Mimosas vendredi, d’où les autorités portuaires ont réussi à la faire repartir vers le large.

“Nous l’avons alors accompagnée dans son trajet vers l’ouest et laissée à un mille nautique du cap Bénat”, raconte Adrien Gannier, cité par les médias locaux.

Le chercheur a formé l’espoir que le baleineau puisse continuer sa route vers le golfe du Lion puis les côtes espagnoles avant de ressortir de la Méditerranée à Gibraltar et remonter ensuite l’Atlantique.

( Avec MAP )