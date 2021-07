Une bijouterie de luxe braquée à Paris: un butin de 2 à 3 M€ dérobé

Une célèbre bijouterie parisienne, située près des Champs-Elysées, a été braquée, mardi en fin d’après-midi, par un individu qui est parti avec un butin estimé à entre deux et trois millions d’euros, rapportent mercredi les médias français.

Le braqueur, venu à trottinette, a fait irruption vers 17 heures dans la célèbre joaillerie Chaumet, l’une des plus prestigieuses et vieilles maisons françaises de joaillerie, de bijouterie et d’horlogerie, fondée en 1780, avec une arme de poing avant de repartir en trottinette avec bijoux et pierres précieuses pour plus de deux millions d’euros, sans violences, rapporte Le Parisien.

Vers 17h10 précisément, un homme jeune, à visage découvert, est arrivé à trottinette. A l’intérieur, il aurait joué les clients en se faisant présenter des bijoux avant de sortir une arme de poing, ajoute le quotidien.

“Son numéro a duré quelques minutes. Il est ensuite reparti comme il était venu, avec le butin en poche“, explique-t-on.

Une enquête pour vol à main armée a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne. Les enquêteurs devraient récupérer des images vidéo.

Ce n’est pas la première fois que la maison Chaumet est visée, rappelle le journal. En novembre 2009, la boutique de la place Vendôme, le vaisseau amiral du joaillier, avait été victime d’un braquage. Le préjudice s’élevait à 1,9 million d’euros.

( Avec MAP )