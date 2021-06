Une chaîne de télévision brésilienne met en avant la vocation stratégique du Maroc sur l’Atlantique

La chaîne de télévision brésilienne “Brasil Nordeste” a consacré son dernier épisode d’une émission spécialisée dans les affaires africaines, à la nouvelle dynamique de développement du Royaume et son ouverture tous azimuts sur l’Atlantique.

Le média brésilien est revenu sur les principaux projets lancés récemment dans le pays, les partenariats de nouvelle génération noués avec les pays africains, ainsi que la bonne phase de la relation Maroc-Brésil.

Le Maroc, fort de l’économie la plus solide en Afrique du nord, a ainsi engagé l’un des projets les plus ambitieux d’Afrique, celui du gazoduc qui va du Nigeria jusqu’au Maroc bénéficant à 13 pays de l’ouest africain, a souligné l’expert international brésilien, Altair de Souza Maia qui était l’invité de l’émission “Parla Africa”.

Tout en soulignant la singularité de la position géographique du Maroc, au nord-ouest de l’Afrique, à une quinzaine de kilomètres de l’Europe et avec deux façades maritimes donnant sur l’Atlantique et la méditerranée, le média brésilien a énuméré certaines réalisations qui ont consacré le leadership africain de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour Brasil Nordeste, le Maroc émerge comme l’un des pays africains les plus industrialisés, principalement dans les secteurs d’électricité et des industries chimiques, l’automobile et l’aéronautique et se positionne aujourd’hui comme l’une des économies africaines les plus attractives des investissements étrangers.

L’ancien professeur à l’université catholique de Brasilia s’est également arrêté sur la construction du gigantesque port de Dakhla, dans les provinces du sud du Royaume, ajoutant que depuis son retour à l’Union africaine, le Maroc a renforcé davantage ses partenariats avec les pays africains dans les domaines phares de son économie.

La chaîne de télévision brésilienne a par ailleurs souligné les liens de partenariat solides entre le Brésil et le Maroc, notant que les deux pays entretiennent des relations privilégiées dans les domaines politique, diplomatique et économique.

Intervenant lors de la même émission, l’ambassadeur du Maroc à Brasilia, M. Nabil Adghoghi a salué, de son côté, la qualité du partenariat bilatéral entre le Maroc et le Brésil, notamment dans le domaine économique, rappelant que le Royaume exporte près d’un milliard de fertilisants et de produits chimiques essentiels pour la première économie sud-américaine. Partant de cette réalité, le Président brésilien, Jair Bolsonaro avait qualifié récemment le Maroc de partenaire “stratégique” du Brésil.

M. Adghoghi a ajouté que les deux pays disposent désormais d’un cadre juridique multidimensionnel qui favorisera le lancement de plusieurs joint-ventures entre les opérateurs privés marocains et brésiliens, notamment en matière de sécurité alimentaire et de logistique maritime.

L’ambassadeur marocain a fait remarquer, dans ce sens, que l’agro-business brésilien est de plus en plus intéressé par la plateforme logistique du Maroc de Tanger Med. Et d’ajouter que le port de Dakhla, quasiment de la même taille de Tanger Med offrira des opportunités commerciales et logistiques particulièrement pour les pays de la CEDEAO, avec lesquels le Royaume a développé des partenariats économiques, allant du commerce, à l’investissement, aux télécoms et au secteur banquier. Il a notamment cité la joint-venture lancé en mars 2021, avec le Nigeria pour l’approvisionnement de ce pays en intrants agricoles.

Le diplomate marocain a aussi mis en avant l’importance du gazoduc Nigeria-Maroc, “un projet de 25 milliards de dollars qui est de nature à changer toute la physionomie énergétique et économique de l’espace Ouest-africain”.

Avec MAP