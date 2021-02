Une délégation marocaine est arrivée à Tel-Aviv

Une délégation diplomatique marocaine est arrivée en Israël, ce mardi 9 février, rapporte la presse israélienne.

La délégation diplomatique marocaine devant se rendre en Israël comme annoncé par le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de sa conférence de presse dimanche dernier, est arrivée ce mardi 9 février, rapporte le site I24news.

La mission est conduite par Abderrahim Beyyoud, nouveau chef du bureau de liaison du Maroc en Israël qui se situera à Tel-Aviv, toujours selon la même source.

Cette visite permettra de préparer l’ouverture du bureau de liaison marocain à Tel Aviv qui devrait avoir lieu prochainement. “Il y a des équipes qui sont parties aujourd’hui (dimanche) et seront sur place la semaine prochaine” informait N.Bourita, en rappelant toutefois que « L’ouverture du bureau de liaison dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et de l’ouverture de l’espace aérien entre le Maroc et Israël ».

Pour rappel, le représentant israélien par intérim au Maroc, David Govrin, est arrivé à Rabat le 26 janvier 2021.