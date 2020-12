Une délégation marocaine se serait rendue en Israël (Médias)

Plusieurs sources médiatiques dont The Jerusalem Post, rapportent qu’une délégation marocaine a “atterri en Israël dimanche soir et prévoit d’œuvrer à la réouverture du bureau de liaison marocain à Tel Aviv, qu’elle conserve depuis 20 ans depuis que Rabat a rompu ses relations officielles”. Du côté marocain, aucune annonce officielle n’a été faite à l’heure où nous publions cet article.

Il s’agit de techniciens, d’après nos confrères du média “Le360”, qui précisent que cette délégation n’est “pas diplomatique” et qu’elle serait “formée de trois membres” et “chargée d’explorer et de rétablir les locaux du bureau de liaison marocain à Tel-Aviv”. Selon la même source, cette délégation aurait une mission plutôt “d’ordre logistique”, qui consisterait principalement à “réhabiliter les locaux du bureau de liaison marocain qui est situé dans un immeuble de Tel-Aviv”.

Dans ce sillage, The Jerusalem Post évoque que cette délégation devrait également se préparer à “l’arrivée d’une délégation de haut niveau en Israël à une date ultérieure qui reste indéterminée”. Cependant, des réunions seraient prévues au niveau du ministère israélien des Affaires étrangères. Toutefois, aucun événement public ni déclaration ne sont à l’ordre du jour.

Tandis que le média israélien i24News avance qu’une délégation “officielle du gouvernement marocain” se rendrait en Israël ce lundi 28 décembre, afin de “poursuivre les discussions entamées la semaine dernière au Maroc afin de faire progresser les relations avec Israël”, c’est ce que rapporte ce média qui cite une source diplomatique marocaine.

Vendredi dernier, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter, “Nous avons convenu que la délégation marocaine viendrait ici en début de semaine afin de tout faire pour faire avancer (nos relations)”. Une annonce qui fait suite à la conversation téléphonique entre Netanyahou et le Roi Mohammed VI. Au cours de cet entretien, le souverain s’est félicité de la réactivation des mécanismes de coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël, et de la reprise des contacts réguliers, dans le cadre de relations diplomatiques pacifiques et amicales.

Rappelons que la déclaration tripartite entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, signée le mardi 22 décembre à Rabat, constitue aujourd’hui un cadre de référence pour le développement et l’évolution de ces relations.