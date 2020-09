Une employée d’un zoo à Madrid attaquée et blessée par un gorille de 200 kg

Une employée d’un zoo de la capitale espagnole Madrid a été grièvement blessée après avoir été attaquée dimanche par un gorille de 200 kg.

Hospitalisée dans un état grave, la gardienne de 46 ans souffre de nombreuses blessures et fractures dans plusieurs parties de son corps, indiquent les services de secours de Madrid.

“La femme, qui a reçu plusieurs blessures au niveau du crâne et du thorax et souffre de fractures ouvertes des deux bras et de multiples contusions, se trouve dans un état grave”, précisent la même source.

L’attaque s’est produite lorsque la femme est entrée dans la cage pour nourrir l’animal.

La police de Madrid a lancé une investigation sur l’accident, qui a provoqué la fermeture temporaire de l’enclos des gorilles au public.

Ce gorille, appelé Malabo, a été élevé dans le zoo de Madrid depuis son enfance.