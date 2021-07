Une expérience numérique améliorée et rationalisée pour plus de 25 000 fournisseurs de l’Expo 2020 Dubaï

Plus de 25 000 fournisseurs locaux et internationaux de l’Expo 2020 de Dubaï vont bénéficier d’une plate-forme numérique unifiée d’approvisionnement et de paiement en temps réel, grâce à la technologie fournie par SAP, son partenaire en innovation et leader mondial en logiciels d’entreprise.

UNE PLATEFORME MOBILE FOURNIE PAR SAP, PARTENAIRE INNOVANT EN APPLICATIONS D’ENTREPRISES

Les solutions SAP Ariba vont entièrement numériser et automatiser le cycle de vie de l’approvisionnement au paiement, offrant ainsi une expérience numérique rationalisée aux fournisseurs de l’Expo 2020 tout en améliorant la transparence et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’événement. Les solutions d’approvisionnement SAP Ariba basées sur le cloud de l’entreprise leader en technologies numériques sont exécutées à partir de son centre de données en format cloud public situé aux Émirats Arabes Unis et se connectent à Ariba Network, ce qui permet aux acheteurs et aux fournisseurs de joindre ce réseau et d’effectuer leurs transactions.

Grâce à cette plateforme collaborative et mobile, les fournisseurs préalablement inscrits peuvent participer à des événements de sourcing, négocier et signer des contrats, ainsi que soumettre des factures et procéder au suivi des paiements en temps réel. L’Expo 2020 a déjà réalisé plus d’un milliard de dirhams Émiratis (AED) de transactions sur cette plateforme innovante, ce qui confirme son efficience et sa promesse de favoriser la croissance commerciale, particulièrement celle des petites et moyennes entreprises (PME), à long terme et dans l’ensemble de la région Moyen-Orient et au-delà.

Mohammed AlHashmi, Directeur de la technologie de L’Expo 2020 Dubaï, a précisé que “L’Expo 2020 est un investissement d’avenir à long terme qui vise à améliorer les possibilités de connectivité commerciale durable et de croissance des économies nationales et internationales. Notre partenariat avec SAP est un exemple concret des réalisations fructueuses effectuées avec le soutien de nos partenaires technologiques pour accueillir l’une des expositions mondiales les plus avancées sur le plan numérique. La mise en œuvre des solutions SAP Ariba a transformé notre cycle d’approvisionnement de bout en bout et a contribué à établir des nouvelles normes d’automatisation du processus d’approvisionnement pour des projets de grande envergure tels que L’Expo 2020 Dubaï ».

Claudio Muruzabal, Président de la région EMEA Sud de SAP, a déclaré que “ L’Expo 2020 de Dubaï fait preuve de recours aux meilleures pratiques mondiales en numérisant son processus d’approvisionnement grâce aux solutions SAP Ariba, afin de gagner en visibilité sur ses dépenses, de renforcer la collaboration avec ses fournisseurs et de parvenir à l’automatisation des processus, y compris la facturation entièrement dématérialisée ».

UNE EXPERIENCE NUMERIQUE AMELIOREE ET RATIONALISEE POUR LES FOURNISSEURS DE L’EXPO 2020 DUBAÏ

Expo 2020 et SAP ont organisé une série de sommets d’intégration pour le réseau de la chaîne d’approvisionnement de l’exposition. Au fur et à mesure que les besoins d’approvisionnement de l’exposition passent de la construction à l’aménagement intérieur, à la gestion des installations et aux services technologiques, Expo 2020 et SAP continueront à fournir une assistance individuelle permanente, notamment un service d’assistance dédié pour guider les fournisseurs tout au long de l’évolution vers des transactions et des processus numériques.

L’Expo 2020 de Dubaï, qui ouvrira ses portes au monde entier du 1er Octobre 2021 au 31 Mars 2022, est la première exposition universelle et le deuxième méga-événement à recevoir un prix d’excellence du Chartered Institute of Procurement & Supply, pour ses prouesses en termes d’approvisionnement.