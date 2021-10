Une personne sur six souffre de problèmes de santé mentale en Europe

Quelque 84 millions de personnes sont confrontées à des problèmes de santé mentale en Europe, soit une personne sur six, ressort-il du rapport “Headway 2023 Mental Health Index“, présenté jeudi à Bruxelles.

Le rapport relève également que 165.000 décès par an sont imputables aux troubles mentaux ou du comportement. Ces troubles arrivent à la cinquième place des maladies les plus courantes et à la deuxième des maladies les plus invalidantes.

Selon la même source, 70% de la population active dans le Vieux continent déclare souffrir de troubles mentaux légers ou modérés, tandis qu’un enfant sur trois en situation de décrochage scolaire souffre aussi d’un trouble mental.

L’urgence d’améliorer le bien-être mental est confirmée par de récentes études de l’OCDE qui estiment que le coût total des troubles de la santé mentale dépasse 600 milliards d’euros en Europe (soit 4% du PIB européen), souligne le rapport.

Pourtant, note-t-on, de grandes disparités existent en ce qui concerne les dépenses publiques allouées à la santé mentale dans les pays européens qui ne dépassent pas en moyenne 5,5% des dépenses totales en matière de soins de santé.

Quant à la pandémie de Covid-19, “elle n’a fait que souligner davantage à quel point la santé en général, et la santé mentale en particulier, a un impact significatif sur tous les secteurs économiques et sociaux de la société“, relève le rapport.

Le rapport “Headway 2023 Mental Health Index” est le résultat de la collaboration entre l’entreprise pharmaceutique “Angelini Pharma” et le think tank italien The European House – Ambrosetti. Il a été conçu pour assurer le suivi et la planification des politiques de soins de santé dans les pays européens, afin d’améliorer les domaines critiques et de tirer parti des bonnes pratiques.

( Avec MAP )