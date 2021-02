Une puissante tempête hivernale s’abat sur les Etats-Unis

Une puissante tempête hivernale s’abat en ce début de semaine sur plusieurs parties des États-Unis, avec un froid polaire, de la neige abondante et des chutes records de températures privant d’électrisé des millions d’habitants.

Près de 170 millions d’Américains sont toujours soumis à divers alertes météorologiques hivernales alors que la tempête propage de fortes chutes de neige et d’importantes accumulations de glace du sud au nord-est du pays, selon les services météorologiques américains. Les responsables de plusieurs États ont exhorté les habitants à rester chez eux, et à éviter les autoroutes et les routes devenues dangereuses à cause de la pluie verglaçante.

“Nous n’avons pas survécu à près d’un an de pandémie pour perdre des gens à cause d’une tempête de neige ou de verglas”, a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear lors d’un point de presse lundi.

Les températures records enregistrées y compris au Texas, plutôt habitué aux fortes chaleurs, pourraient rivaliser avec celles des périodes froides historiques en février 1899 et 1905, selon les services météorologiques américains qui prévoient une persistance de la vague de froid pour quelques jours. Des milliers de vols domestiques et à destination et en provenance des États-Unis ont également été annulés ou retardés, selon les média locaux.

