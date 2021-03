Une unité médicale mobile fait escale à Aït Bouguemez, 835 bénéficiaires

Un total de 835 habitants de la commune de Tabant à Aït Bouguemez et des Douars avoisinants ont bénéficié des prestations d’une unité médicale mobile qui a fait escale, samedi dans cette région, dans le cadre des campagnes médicales ciblées organisées par la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Dans le détail, quelque 285 interventions médicales dentaires ont été effectuées lors de cette opération, en plus de la réalisation de 173 tests de dépistage des troubles de la vision, de 114 examens d’endocrinologie, de 65 dépistages échographiques, de 59 consultations en médecine générale et de 139 tests de dépistage du Covid-19.

Cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre des unités médicales spécialisées et ciblées qui visent à rapprocher les services de santé aux citoyens, à renforcer les établissements de soins de santé primaire ainsi que l’offre de santé mobile, a mobilisé les cadres du centre de santé d’Aït Bouguemez, des médecins spécialistes ainsi que des membres du Rotary Club Casablanca Atlantic, de l’association marocaine pour la protection de la bouche et des dents, et de plusieurs acteurs de la société civile dans la commune de Tabant.

Organisée en coordination avec la Direction régionale de la Santé à Béni Mellal-Khénifra et avec le soutien des autorités provinciales et locales, cette initiative s’est déroulée dans le plein respect des mesures préventives mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus et de l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays.

