Unesco : 32 nouvelles inscriptions sur les Listes du patrimoine immatériel de l’humanité

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, réuni dans le cadre de sa 15ème session qui se tient en ligne du 14 au 19 décembre, a inscrit trois éléments sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et 29 éléments sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le Comité réuni sous la présidence de la Jamaïque a également ajouté trois programmes au registre des bonnes pratiques de sauvegarde, indique l’Unesco dans un communiqué.

Il a par ailleurs alloué 99.239 dollars du Fonds du patrimoine culturel immatériel à un projet de sauvegarde des sons, connaissances et compétences musicales ancestrales d’Aixan en Namibie.

Par ailleurs, la Finlande, Malte, le Paraguay et Singapour ont été inscrits, pour la première fois cette année, sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, qui comprennent désormais des éléments provenant de 131 États au total.

“Cette année a vu le plus grand nombre de candidatures associant plusieurs pays, avec 14 inscriptions, ce qui témoigne de la capacité du patrimoine culturel immatériel à rassembler les peuples et à promouvoir la coopération internationale”, se félicite l’Unesco.

Cette 15ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco a abouti à l’inscription de trois éléments sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, portant leur nombre à 20.

Il s’agit des connaissances et techniques traditionnelles associées au vernis de Pasto mopa-mopa de Putumayo et Nariño en Colombie, le tissage à la main en Haute-Égypte (Sa’eed) et les connaissances et les savoir-faire musicaux ancestraux d’Aixan /gâna/ob #ans tsî //khasigu en Namibie.

Le Comité a également décidé d’inscrire 29 éléments sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Parmi les 29 éléments inscrits, il y a lieu de citer tout particulièrement « Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous », présenté par le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et l’Algérie, Le tissage traditionnel Al Sadu, présenté par l’Arabie saoudite et le Koweït, Al aflaj, système traditionnel d’irrigation (Émirats arabes unis), La culture du sauna (Finlande), l’art musical des sonneurs de trompe (France, Belgique, Luxembourg, Italie), Le ftira, art culinaire et culture du pain plat au levain à Malte, La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (Tunisie)

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel a pour but de donner de la visibilité aux traditions et connaissances collectives. Cette liste comprend actuellement 492 « éléments ».

( Avec MAP )