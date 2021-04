UNO.ma à Rabat Center, l’excellence à la rencontre des clients Rbatis

UNO.ma, l’enseigne qui n’a pas tardé à se faire connaître et apprécier d’une clientèle avertie et à la pointe de la technologie, ouvre son nouveau showroom à Rabat.

C’est au cœur du centre commerciale Arribat Center que le nouveau magasin UNO.ma a choisi de s’installer, répondant ainsi à une grande demande au niveau de cette zone très plébiscitée et sollicitée par une clientèle variée.

UNO garde son empreinte conviviale et à l’écoute pour répondre aux besoins et envies de sa clientèle, désormais fidélisée à travers tout le Royaume, grâce à une expertise et une vraie politique basée sur la proximité et l’écoute.

Avec des équipes chevronnées, formées aux dernières technologies et nouveautés dans le monde de la téléphonie et de l’informatique, UNO.ma propose des solutions et des services irréprochables. Au sein de ses magasins, les clients découvrent un large choix de produits informatiques et High-Tech, disponibles pour des tests et à disposition des clients.

Véritable temple informatique, le nouveau magasin UNO.ma, accueille les curieux, les amoureux et les experts en High-Tech, pour les écouter et les orienter vers les produits les plus adaptés à leurs besoins réels.

Le premier Mono Brand de la chaine UNO.ma propose tout un univers, dédié à 100% à la marque Apple, dans un espace comprenant téléphonie mobile, incluant toute la gamme des Iphone, Ipad, MacBook pro, MacBook air et IMac.

Toute une panoplie d’accessoires vient accompagner ce large éventail d’appareils haut de gamme aussi bien de la marque Apple que d’autres griffes tel que JBL, Bose ou Beats.

UNO.ma Arribat Center est le 4ème point de vente de la marque qui est sur un projet d’ouverture de 8 autres points de vente d’ici la fin 2021.

Les équipes, conscientes de l’importance d’un accompagnement efficient dans l’entretien d’une bonne relation avec la clientèle, ne cesse de perfectionner ses différents processus, afin d’offrir aux clients des expériences inédites.

Le mois de mai verra l’ouverture des boutiques UNO Socco Alto à Tanger, à Agadir et enfin à Dar Bouazza au cœur de l’Hyper Sela Park. L’enseigne y a également fait le choix d’opter pour le Mono Brand dédié exclusivement à Apple.

Fidèle à ses critères de haute qualité s’agissant des produits mis en vente, UNO.ma se veut aussi à l’écoute de ses clients en dispensant conseils et expertise ainsi qu’un service après-vente de haut niveau.