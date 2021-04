USA : Apple annonce la construction de son premier campus dans la côte Est pour 1 milliard $

Le géant de la technologie Apple a annoncé lundi son intention d’ouvrir son premier campus sur la côte Est des Etats-Unis, dans la région de Raleigh, en Caroline du Nord.

Apple dépensera plus d’un milliard de dollars pour ce campus, qui emploiera 3.000 personnes travaillant sur des technologies telles que l’ingénierie logicielle et l’apprentissage automatique (machine learning), a indiqué la firme de Cupertino dans un communiqué.

Ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre d’une accélération des investissements d’Apple aux États-Unis, avec des plans visant à apporter de nouvelles contributions de plus de 430 milliards de dollars et à créer 20.000 nouveaux emplois dans le pays au cours des cinq prochaines années.

“En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement envers l’innovation et la fabrication américaines avec un investissement générationnel qui touche les communautés des 50 États”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, cité dans le communiqué.

“Nous créons des emplois dans des domaines de pointe – de la 5G à l’ingénierie du silicium en passant par l’intelligence artificielle – nous investissons dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes et, dans tout notre travail, nous construisons un avenir plus vert et plus équitable”, a-t-il soutenu.

Apple rejoint d’autres entreprises technologiques de la Silicon Valley qui s’étendent en dehors de la Bay Area pour avoir accès à un plus grand nombre d’ingénieurs talentueux et en réponse aux prix élevés des logements et autres coûts de la vie dans la région de San Francisco.

Par exemple, Oracle a annoncé l’année dernière son intention de déplacer son siège social à Austin, au Texas. Google, qui est basé à Mountain View, dépense un milliard de dollars pour un nouveau campus à New York et réaménage un ancien centre commercial à Los Angeles. Le deuxième siège d’Amazon à Arlington, en Virginie, compte 1 600 employés sur les 25.000 prévus.

Le nouveau campus d’Apple sera situé dans la région du Triangle de la recherche en Caroline du Nord, qui doit son nom à la North Carolina State University, à la Duke University et à l’University of North Carolina. Le PDG d’Apple et le directeur de l’exploitation Jeff Williams sont titulaires d’un MBA de Duke.

