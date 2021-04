USA: Apple réalise des ventes records au 1er trimestre

Apple a révélé mercredi des résultats trimestriels exceptionnels, annonçant des ventes en hausse de 54% par rapport à l’année dernière, et des bénéfices nettement supérieurs aux attentes de Wall Street.

La firme de Cupertino a enregistré une croissance à deux chiffres dans chacune de ses catégories de produits, et sa gamme de produits la plus importante, l’iPhone, a progressé de 65,5 % par rapport à l’année dernière. Ses ventes de Mac et d’iPad ont encore fait mieux, les ventes d’ordinateurs ayant augmenté de 70,1% et celles de l’iPad de près de 79% sur une base annuelle.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 89,6 milliards de dollars et un bénéfice de 23,6 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 27 mars.

“Ce trimestre reflète à la fois les façons durables dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à faire face à ce moment de leur vie, ainsi que l’optimisme que les consommateurs semblent ressentir quant aux jours meilleurs qui nous attendent tous”, s’est félicité le PDG d’Apple Tim Cook, dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires des services d’Apple a bondi d’environ 27% pour atteindre 16,9 milliards de dollars, les nouveaux produits logiciels tels que le programme Fitness+ et l’offre d’abonnement Apple One continuant de gagner du terrain.

Apple a dévoilé plusieurs produits et services lors de son événement “Spring Loaded” la semaine dernière, notamment une nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau iMac, un dispositif de suivi Bluetooth appelé AirTag, un service d’abonnement aux podcasts et une version violette de son iPhone 12.

( Avec MAP )