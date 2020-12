USA: Biden choisit le général à la retraite Lloyd Austin à la tête du Pentagone

Le président élu américain Joe Biden a choisi le général à la retraite Lloyd Austin comme ministre de la Défense.

S’il est confirmé par le Sénat, Austin, 67 ans, qui a pris sa retraite en 2016 deviendrait le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Il avait auparavant été le premier homme de couleur à occuper le poste de chef du Commandement central américain de 2013 à 2016. Austin aurait besoin d’une dérogation du Congrès pour être confirmé pour ce poste civil vu qu’il a pris sa retraite de l’armée il y a seulement quatre ans.

La loi fédérale exige sept ans de retraite du service actif avant d’assumer un rôle civil. En confirmant avoir choisi le général afro-américain, Biden à évoqué une nomination à la fois “nécessaire” et “historique”. Dans une tribune publiée dans le magazine “Atlantic”, le prochain locataire de la Maison Blanche a écrit: «J’ai passé d’innombrables heures avec lui, sur le terrain et dans la salle de crise de la Maison Blanche. J’ai vu son leadership et j’admiré son calme et son caractère”.

Invitant le Congrès à vite lui accorder la dérogation nécessaire, M. Biden a indiqué que le prochain ministre de la Défense devra “immédiatement s’attaquer à une énorme opération logistique pour aider à distribuer les vaccins anti-Covid-19”. L’Opération Warp Speed (vitesse de l’éclair) en charge du développement et de la distribution des vaccins aux Etats-Unis est un effort conjoint du département de la Santé et de la Défense.

