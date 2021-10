USA: Biden promulgue un budget temporaire, le défaut de paiement évité

Le président américain Joe Biden a signé jeudi soir un budget temporaire qui évite, in extremis, le blocage des services fédéraux de l’Etat. Le texte de loi qui avait été auparavant approuvé par le Congrès prolonge les financements actuels jusqu’au 3 décembre.

“Ce soir, j’ai promulgué en loi la résolution continue de financer le gouvernement jusqu’au début de décembre. Je tiens à remercier les deux chambres du Congrès”, a indiqué M. Biden dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche. Le budget permet, selon la même source, de répondre aux “besoins critiques et urgents du pays”, y compris les secours en cas de catastrophe pour les États durement touchés par l’ouragan Ida et d’autres catastrophes naturelles dévastatrices, et un financement pour aider à réinstaller les réfugiés afghans aux États-Unis après la fin des 20 ans guerre en Afghanistan.

“Ce financement permettra également de poursuivre notre lutte contre le COVID-19″, a en outre indiqué M. Biden dans le communiqué, ajoutant qu'”il y a tellement plus à faire”. “Mais l’adoption de ce projet de loi nous rappelle que le travail bipartite est possible et cela nous donne le temps de passer un financement à plus long terme pour que notre gouvernement continue de fonctionner et de servir le peuple américain”, a-t-il plaidé alors que les divergences enflent entre démocrates et républicains.

Auparavant dans la journée, la Chambre des représentants avait approuvé le projet de loi de financement provisoire adopté plus tôt jeudi par le Sénat pour éviter la paralysie du gouvernement, le financement du gouvernement devait expirer à minuit.

( Avec MAP )