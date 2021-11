USA: Biden reconduit Powell à la tête de la Réserve fédérale

Le président américain, Joe Biden a choisi de reconduire Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed) pour un second mandat, une décision qui devrait rassurer les milieux financiers, malgré l’opposition de certains membres progressistes du Parti démocrate.

M. Powell, un républicain, préside le conseil des gouverneurs de la Fed depuis 2018 et bénéficie du soutien des deux partis. Il a été nommé à la tête de la banque centrale par l’ex-président Donald Trump cinq ans après sa première nomination au conseil de la Fed par l’ancien président Barack Obama.

Le choix de M. Powell ne fait pas l’unanimité parmi les démocrates progressistes, notamment la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren qui l’avait qualifié de « dangereux » au regard de ses décisions en matière de réglementation des marchés financiers. En tant que président, M. Powell a piloté la réponse agressive de la banque centrale aux bouleversements économiques causés par la pandémie, en réduisant les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro et en lançant rapidement une série de programmes de prêts d’urgence.

M. Biden a, par ailleurs, nommé la démocrate Lael Brainard au poste de vice-présidente du conseil des gouverneurs de la Fed.

Bien que M. Powell et Mme Brainard aient des points de vue différents sur la réglementation financière et le rôle de la Fed en matière de lutte contre le changement climatique, ils sont tous deux en phase avec les positions du président Biden sur l’emploi et l’inflation. Il s’accordent ainsi sur l’importance pour la Fed de se concentrer davantage sur la promotion d’un marché du travail solide et de faire preuve d’une tolérance légèrement plus élevée à l’égard de l’inflation.

Dans un communiqué, le locataire de la Maison Blanche a félicité la Fed sous la direction de M. Powell pour son action « décisive » dans les premiers jours de la pandémie.

« Comme je l’ai déjà dit, nous ne pouvons pas nous contenter de revenir à la situation qui prévalait avant la pandémie, nous devons reconstruire notre économie en mieux, et je suis convaincu que l’accent mis par le président Powell et le Dr Brainard sur le maintien d’une inflation faible, de prix stables et du plein emploi rendra notre économie plus forte que jamais », a affirmé M. Biden.

( Avec MAP )