USA : Delta et American Airlines annulent aussi les frais de changement de billets

Les compagnies aériennes American Airlines et Delta ont annoncé qu’elles supprimaient les frais de modification de billet sur la plupart des vols intérieurs aux Etats-Unis, emboitant ainsi le pas à United Airlines qui avait aussi décidé d’annuler de manière permanentes ces frais afin de stimuler la demande dans une industrie du transport aérien durement touchée par la pandémie.

Le rebond lent de la demande de passagers depuis avril et les craintes que les cas de Covid-19 puissent augmenter pendant l’automne et l’hiver ont poussé les compagnies aériennes à identifier de nouvelles stratégies concurrentielles.

Ainsi, American Airlines est allée plus loin que United et Delta, en supprimant les frais sur les vols internationaux à destination et en provenance du Canada, du Mexique et des Caraïbes, ainsi que la plupart des billets sur les vols intérieurs, selon la presse spécialisée.

A l’instar de United Airlines, American et Delta n’ont pas supprimé les frais des vols long-courriers, dont beaucoup sont opérés en tandem avec des partenaires étranger, mais un haut responsable de American Airlines a laissé entendre que cela pourrait changer lorsque les voyages internationaux reprendront.

Les compagnies aériennes américaines ont été durement impactées par la crise du Covid-19 avec une chute spectaculaire de la demande. Cet été, les contrôles de l’Administration de la sécurité des transports dans les aéroports américains tournaient autour de 30% des niveaux de l’année dernière.