USA: Derek Chauvin reconnu coupable du meurtre de George Floyd

L’ancien policier Derek Chauvin a été reconnu mardi coupable du meurtre de George Floyd à Minneapolis en mai dernier, dans un procès qui a tenu en haleine les Etats-Unis rattrapés encore une fois par les démons de la brutalité policière et du racisme.

Le jury a déclaré l’ex-officier blanc coupable de meurtre non intentionnel au second degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré. Dès l’annonce du verdict, il a été menotté et conduit en prison. Sur demande du procureur, le juge Peter Cahill a révoqué la liberté provisoire pour l’accusé, qui devra attendre huit semaines derrière les barreaux avant de connaître sa sentence finale.

Il risque plus de 40 ans de prison. Le 25 mai dernier, Derek Chauvin s’est agenouillé pendant plus de neuf minutes sur le cou de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, près d’une supérette à Minneapolis, jusqu’à l’asphyxie. Cet incident tragique a été filmé par plusieurs passants, déclenchant des manifestations sans précédent à travers les Etats-Unis contre le racisme et la brutalité policière.

Pour beaucoup d’Américains, le procès de Chauvin est considéré comme un référendum sur la possibilité de condamner un policier pour avoir tué un Noir.

Depuis les rues menant au palais de justice où Chauvin a été jugé, jusqu’à la capitale fédérale Washington DC, les bâtiments ont été fortifiés avec du contreplaqué et la police a été mise en état d’alerte, alors que l’État et les dirigeants locaux se préparent à une soirée de protestations après la décision du jury.

À Minneapolis, des milliers de soldats de la Garde nationale ont été déployés. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré lundi qu’il n’était pas encore prévu d’ordonner un couvre-feu à l’échelle de l’État ou de la région, mais qu’il surveillerait la situation après le verdict. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a prévenu, de son côté, que les émeutes et les pillages “ne seront pas tolérés”.

( Avec MAP )