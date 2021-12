USA: Des entreprises risquent de perdre plus de 13 milliards $ en 2022 à cause des inondations

Des entreprises américaines risquent de perdre plus de 13 milliards de dollars en 2022 en raison des inondations, selon un rapport rendu public lundi.

Réalisée par First Street Foundation, un groupe de recherche et de technologie qui évalue les risques d’inondation, et Arup, une société d’ingénierie commerciale, l’analyse révèle que les entreprises notamment au détail et du logement, perdront aussi plus de trois millions de jours d’activité durant la même année, notant que cette perte impacterait la stabilité financière de ces compagnies ainsi que les revenus de leurs employés. D’après l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), les dommages causés par les inondations aux Etats-Unis coûtent des milliards de dollars chaque année.

À mesure que la crise climatique s’accélère et que les inondations deviennent plus fréquentes et plus graves, le coût annuel pour les entreprises augmentera également, fait ressortir le rapport, ajoutant que dans 30 ans, les coûts des dommages atteindront 16,9 milliards de dollars et les jours perdus grimperont à 4 millions.

Jeremy Porter, responsable de la recherche et du développement chez First Street Foundation, a déclaré qu’il était difficile d’évaluer l’impact des inondations sur les entreprises.

« Il existe désormais une énorme quantité de données sur les propriétés résidentielles inondées et les réclamations qui ont été payées contre ces dommages« , a-t-il indiqué à CNN. « Pour les propriétés commerciales, rien n’existe« , a-t-il dit.

En août dernier, des scientifiques avaient indiqué que le changement climatique d’origine humaine aggravait les inondations dans le monde entier, ajoutant que des tempêtes comme l’ouragan Harvey, qui a inondé le sud-est du Texas en 2017, non seulement frappent les côtes avec des ondes de tempête et des vents destructeurs, mais provoquent aussi des déluges intérieurs plus intenses en raison du réchauffement climatique.

Selon plusieurs chercheurs, la Floride, l’un des États les plus vulnérables au changement climatique, subira en 2022 les coûts de dommages structurels les plus importants du pays, notamment dans tous les immeubles de bureaux et de vente au détail, ainsi que des jours d’inactivité en raison de réparations.

(Avec MAP)