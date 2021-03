USA : Dix morts, dont un policier, dans une fusillade au Colorado (nouveau bilan)

Dix personnes, dont un policier, ont été tuées lundi lorsqu’un homme a ouvert le feu sur un supermarché à Boulder, au Colorado, selon un nouveau bilan de la police de cette ville de l’ouest des Etats-Unis.

La cheffe de la police de Boulder, Maris Herold, a indiqué qu’Eric Talley, 51 ans, qui faisait partie des forces de l’ordre de la ville depuis 2010, est mort dans la fusillade. Il était parmi les premiers policiers à intervenir sur les lieux.

Un suspect est en détention et il est actuellement soigné pour des blessures, a ajouté la même source. Une vidéo diffusée en direct sur les chaines d’informations a montré un homme conduit par la police, menotté, partiellement nu et la jambe ensanglantée. La police n’a pas voulu confirmer si la personne menottée dans la vidéo était un suspect.

Les autorités locales ont affirmé qu’elles ne révéleraient pas encore de détails sur le mobile du tireur. Elles n’ont pas non plus révélé l’arme qui a été utilisée ou tout lien éventuel entre le tireur et le supermarché ou les personnes qui ont été abattues.

L’enquête “complexe” prendrait “pas moins de cinq jours”, affirme la cheffe de la police. Le massacre au supermarché King Soopers survient moins d’une semaine après des fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta qui ont fait huit morts. Au cours de la semaine écoulée, les États-Unis ont connu au moins sept fusillades dans lesquelles au moins quatre personnes ont été blessées ou tuées.

