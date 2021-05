USA: La FDA autorise le vaccin Pfizer pour les adolescents de 12 à 15 ans

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a étendu lundi l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 de Pfizer/BioNTech aux enfants âgés de 12 à 15 ans.

Cette décision très attendue est une étape clé pour garantir que les collèges et les lycées puissent retourner à un apprentissage complet en personne à la rentrée prochaine, et une aubaine pour les parents préoccupés par la sécurité des activités estivales.

Pour justifier l’extension de l’utilisation d’urgence, la FDA a examiné les données soumises par Pfizer. L’entreprise a déclaré fin mars qu’un essai clinique portant sur 2.260 jeunes de 12 à 15 ans avait montré que l’efficacité du vaccin était de 100 % et qu’il était bien toléré.

Après cette annonce, le comité consultatif sur les vaccins des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) se réunira mercredi pour examiner les données et voter sur les recommandations relatives à l’utilisation du vaccin chez les adolescents. Une fois que la directrice du CDC aura donné son accord, les vaccins pourront être administrés immédiatement.

Le vaccin de Pfizer est actuellement autorisé pour les adolescents de 16 ans et plus. Les deux autres vaccins sur le marché américain, ceux de Moderna et de Johnson & Johnson, ne sont autorisés que pour les adultes, mais les sociétés sont en train de tester les injections chez les enfants.

( Avec MAP )