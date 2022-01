USA: La FDA réduit la période d’attente pour les rappels de Moderna à 5 mois pour les adultes

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé vendredi les adultes de 18 ans et plus vaccinés avec Moderna à recevoir une injection de rappel cinq mois après leur deuxième dose, raccourcissant ainsi la période d’attente d’un mois.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avaient initialement recommandé les rappels Moderna pour les adultes en octobre.

« La vaccination est notre meilleure défense contre la Covid-19, y compris les variantes en circulation, et le raccourcissement du délai entre l’achèvement d’une série primaire et l’administration d’une dose de rappel peut contribuer à réduire la baisse de l’immunité », a affirmé le Dr Peter Marks, chef du groupe de la FDA responsable de la sécurité des vaccins.

En début de semaine, la FDA a autorisé toutes les personnes de 12 ans et plus ayant reçu le vaccin de Pfizer et BioNTech à recevoir une dose de rappel au moins cinq mois après leur deuxième dose, contre six auparavant.

Les États-Unis sont actuellement confrontés à une vague sans précédent d’infections par la Covid-19, avec une moyenne de plus de 600.000 nouveaux cas par jour sur sept jours, selon une analyse des données de l’Université Johns Hopkins. C’est une augmentation de 72% par rapport à la semaine précédente et un record depuis le début de la pandémie.

Avec MAP