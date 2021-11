USA: la fille de Malcolm X retrouvée morte dans son domicile à New York

La fille du militant des droits civiques Malcolm X a été retrouvée morte, lundi soir, dans son domicile à New York, rapporte mardi le New York Post.

Agée de 56 ans, Malikah Shabazz a été retrouvée sans vie par sa fille dans sa résidence située au quartier de Brooklyn, précise la publication, citant un responsable du département de la police de New York.

Une autopsie sera réalisée pour déterminer la cause du décès, indique-t-on de même source.

La mort de la fille de Malcolm X intervient une semaine après qu’un juge de New York ait innocenté deux afro-américains qui étaient condamnés pour l’assassinat de son père en 1965.

La décision de la juge Ellen Biben intervenait après le dépôt d’une demande par le procureur de New York Cyrus Vance et la défense, dans laquelle ils ont sollicité l’annulation de ces condamnations de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler (83 ans) et de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009.

Malcolm X a été tué alors qu’il commençait un discours dans la salle de bal Audubon de Harlem, le 21 février 1965.

