USA : le déficit budgétaire triple à un record de 3,1 billions de dollars

Le déficit budgétaire américain a triplé pour atteindre un record de 3,1 billions de dollars au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre dernier, alors que l’exécutif US luttait contre la pandémie de coronavirus qui a plongé le pays dans une récession, a coûté la vie à plus de 217.000 Américains et plongé des millions de personnes dans le chômage, rapporte samedi le Wall Street Journal.

En proportion de la production économique, l’écart budgétaire de l’exercice 2020 a atteint environ 16,1%, le plus important depuis 1945 lorsque le pays finançait des opérations militaires massives pour aider à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, précise le journal sur la base des chiffres du département du Trésor.

Et d’ajouter que la dette fédérale a totalisé 102% du produit intérieur brut, la première fois qu’elle a dépassé la taille de l’économie pour l’ensemble de l’exercice en plus de 70 ans, selon les estimations du Comité pour un budget fédéral responsable. Cela a placé les Etats-Unis dans la même catégorie que des pays comme la Grèce, l’Italie et le Japon, qui comptent parmi les pays les plus endettés du monde.

Selon le journal, les républicains du Sénat, invoquant la dette croissante, se sont opposés à une proposition de la Maison Blanche de dépenser 1,88 billion de dollars supplémentaires et le projet de 2,2 billions de dollars que les démocrates de la Chambre des représentants veulent ajouter au programme d’aide contre la récession que connait le pays, la pire depuis la Grande Dépression des années 1930.

De nombreux économistes et responsables de la Réserve fédérale (Fed) soutiennent, toutefois, que la relance de la croissance devrait être la première priorité, et que les inquiétudes concernant le déficit peuvent être reléguées au second plan.

«Des temps sans précédent appellent à des déficits sans précédent», a estimé William Hoagland, premier vice-président du Bipartisan Policy Center, un centre de réflexion centriste de Washington, cité par le WSJ. «Le déficit d’aujourd’hui est le résultat de six mois de lutte contre la pandémie et ses retombées économiques”, a-t-il rappelé.

(Avec MAP)