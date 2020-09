USA: Le déficit devrait atteindre 3,3 trillions $ en 2020, un record

Le déficit fédéral devrait atteindre un record de 3,3 trillions de dollars cette année aux Etats-Unis, plus du double du niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays, tout en restant inférieur aux estimations des économistes.

Selon les nouvelles projections du Congressional Budget Office (CBO), le déficit représentera 16% du produit intérieur brut (PIB), soit le taux le plus important depuis 1945. L’explosion du déficit fait suite à une réponse massive du gouvernement à la pandémie COVID-19 et à la dévastation économique qu’elle a provoquée.

Le Congrès a adopté quelque 3,6 trillions de dollars de mesures urgentes pour relancer l’économie et appuyer le secteur de la santé pendant la pandémie.

Cette aide, ainsi que les interventions monétaires profondes de la Réserve fédérale, ont probablement empêché des perspectives économiques encore plus mauvaises, selon les exports. Des estimations antérieures avaient fixé le déficit annuel à un niveau encore plus important, à 3,8 trillions de dollars.

Le rapport publié mercredi par le CBO a également révélé que la dette du pays est en passe de dépasser 100% du PIB pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en 2021, mais restera à 98% cette année, un chiffre inférieur aux prévisions.

Même avant la pandémie, on s’attendait à ce que le déficit dépasse 1.000 milliards de dollars pour la première fois depuis la Grande Récession cette année, car de profondes réductions d’impôts, une augmentation des dépenses et des changements démographiques ont augmenté l’écart entre les revenus et les dépenses du gouvernement.