USA: Les contrats à terme sur actions en hausse, tirées par le début de la transition à Washington

Les contrats à terme sur actions américaines ont grimpé mardi après le feu vert du président Donald Trump au processus de transfert du pouvoir au président élu Joe Biden, apaisant les inquiétudes des investisseurs concernant une longue période d’incertitude.

Les contrats à terme liés à l’indice S&P 500 à la bourse de New York ont augmenté de 0,8%, marquant un deuxième jour de gains sur les actions américaines après la cloche d’ouverture, alors que les contrats liés à l’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, ont augmenté de 0,4%.

Selon le Wall Street Journal, les investisseurs semblent satisfaits des signes que la longue bataille pour le contrôle de la Maison Blanche touche à sa fin, réduisant les risques politiques pendant les mois d’hiver.

La chef de l’administration des services généraux a déclaré lundi que son agence fournirait à M. Biden des ressources fédérales destinées à l’assister pour un transfert de pouvoir en douceur. Donald Trump a également déclaré qu’il avait chargé ses assistants d’aider la transition.

«C’est très positif. Cela signifie que nous pourrions enfin obtenir un processus de transition ordonné», a déclaré Luc Filip, responsable des investissements en banque privée chez SYZ Private Banking, cité par le journal. «Cela soulagerait certaines des incertitudes qui pèsent sur le marché depuis deux à trois semaines», a-t-il estimé.

Les actions sont également devenues plus dynamiques lundi après les informations selon lesquelles M. Biden compte nommer l’ancienne présidente de la Réserve fédérale (Fed), Janet Yellen, au poste de Secrétaire au Trésor.

Mme Yellen a récemment déclaré que la reprise serait inégale et terne si le Congrès n’autorisait pas plus de fonds pour lutter contre le chômage et maintenir les petites entreprises à flot.

L’une des premières décisions de Mme Yellen pourrait être de réactiver potentiellement une série de mesures destinées à soutenir la croissance lancées ce printemps par la Fed et le Trésor, selon la même source.

( Avec MAP )