USA: Les émissions GES ont rebondi en 2021, une « mauvaise nouvelle » pour l’administration Biden

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont rebondi plus rapidement aux États-Unis en 2021, après une “accalmie” induite par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, selon une analyse réalisée par Rhodium Group, basé à New York.

Ainsi, les émissions GES ont augmenté de 6,2% par rapport à 2020, l’année qui a enregistré une forte baisse en raison de la fermeture économique causée par la pandémie du coronavirus, précise l’auteur de l’analyse Kate Larsen, notant toutefois que les niveaux relevés en 2021 sont restés 5 % inférieures à ceux de 2019.

“Certes les analystes s’attendaient à un rebond de ces émissions en 2021, mais leur poussée a dépassé les attentes”, a indiqué Larsen, citée par la chaîne d’information CNN.

Elle a fait observer que les émissions à effet de serre ont augmenté encore plus vite que la reprise économique et “c’était en grande partie à cause d’un rebond de la production de charbon« , estimant qu' »il n’y avait pas de politique significative pour rendre la croissance économique moins intensive en carbone« .

Le charbon utilisé pour l’électricité a augmenté de 17 % en 2021, une première depuis 2014.

Selon l’auteur de l’analyse, le retour au charbon était principalement dû à l’augmentation des prix du gaz naturel. La production de ce gaz a chuté de 3 % en 2021 en raison d’une flambée des prix.

« En l’absence de normes fédérales, les changements dans les émissions restent tributaires de la dynamique du marché de l’énergie”, a relevé la chercheuse.

Pour CNN, cette hausse des émissions GES est une “mauvaise nouvelle” pour l’administration américaine qui prévoit de réduire de moitié les émissions de combustibles fossiles d’ici 2030.

Des experts du climat et de l’énergie estiment, dans ce cadre, que cet objectif climatique peinera à se réaliser à la lumière de la trajectoire économique actuelle. Il doit y avoir des changements de politique pour espérer sa concrétisation.

(Avec MAP)