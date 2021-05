USA: Les personnes vaccinées peuvent se passer du port du masque

Les personnes entièrement vaccinées aux Etats-Unis n’ont plus besoin de porter un masque facial ou de maintenir une distance de deux mètres dans la plupart des situations, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, ont indiqué jeudi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Dans une poignée de cas, les personnes vaccinées doivent continuer à porter un masque, par exemple dans un établissement de santé ou dans une entreprise qui l’exige, même si elles ont reçu leur dernière dose de vaccin il y a deux semaines ou plus, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des CDC, lors d’un point de presse jeudi.

Les personnes entièrement vaccinées devront également continuer à porter des masques dans les avions, les bus, les trains et autres transports publics, a-t-elle ajouté.

“Toute personne entièrement vaccinée peut participer à des activités en intérieur et extérieur, grandes ou petites, sans porter de masque ni prendre de distance physique”, a affirmé Mme Walensky.

“Si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez cessé de faire à cause de la pandémie. Nous avons tous rêvé de ce moment, où nous pourrons retrouver un certain semblant de la normalité”, a-t-elle dit.

Mme Walensky a précisé que les personnes non vaccinées devraient continuer à porter des masques, ajoutant qu’elles restaient exposées à un risque de maladie légère ou grave, de décès et de propagation de la maladie à d’autres personnes. Les individus dont le système immunitaire est affaibli devraient consulter leur médecin avant de renoncer à leur masque, a-t-elle poursuivi.

La semaine dernière, M. Biden a annoncé les derniers objectifs de son administration dans la lutte contre le coronavirus, à savoir que 70 % des adultes américains reçoivent au moins une dose de vaccin Covid-19 et que 160 millions d’adultes soient entièrement vaccinés d’ici le 4 juillet.

Jusqu’à mercredi, plus de 151 millions d’Américains âgés de 18 ans et plus, soit 58,7 % de la population adulte des États-Unis, ont reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid, selon les données compilées par les CDC. Environ 116 millions d’adultes américains, soit 45,1 % de la population adulte des États-Unis, sont entièrement vaccinés, selon l’agence.

( Avec MAP )