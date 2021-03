USA: Les personnes vaccinées peuvent se rassembler sans masque

Les personnes ayant reçu une dose complète du vaccin contre la Covid-19 aux Etats-Unis pourront se rassembler en toute sécurité sans porter de masque, a annoncé lundi le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Selon les nouvelles recommandations du CDC, les personnes vaccinées ont moins de chance de contracter le coronavirus sans développer de symptômes, et ont beaucoup moins de chance de transmettre le virus à leur entourage.

“Si vous et un ami, ou si vous et un membre de votre famille, êtes tous deux vaccinés, vous pouvez dîner ensemble” sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale, a déclaré à la presse la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

En outre, les personnes vaccinées peuvent rendre visite à une personne non vaccinée dans un seul foyer, sans protection.

Le CDC a précisé que les Américains sont “entièrement vaccinés” une fois que deux semaines se sont écoulées depuis qu’ils ont reçu la deuxième dose.

Selon le CDC, les personnes vaccinées peuvent aussi “s’abstenir” des mesures de quarantaine et des tests de dépistage du coronavirus si elles entrent en contact avec une personne atteinte de la Covid-19 et ne développent pas de symptômes.

“Bien que les nouvelles orientations soient une étape positive, il faut que beaucoup plus de personnes soient entièrement vaccinées avant que tout le monde puisse cesser de prendre la plupart des précautions relatives à la Covid-19. Il est important que, d’ici là, tout le monde continue à adhérer à d’importantes mesures d’atténuation pour protéger le grand nombre de personnes qui ne sont pas encore vaccinées”, a noté Mme. Walensky.

Environ 10% de la population américain a été pleinement vaccinée jusqu’à lundi.

