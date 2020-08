USA: L’ouragan Laura fait au moins 6 morts en Louisiane

Au moins six personnes ont trouvé la mort jeudi en Louisiane des suites de l’ouragan Laura, selon le ministère de la Santé de cet État du sud-est des Etats-Unis.

L’ouragan rétrogradé en tempête tropicale de catégorie 4 dans la ville de Cameron, en Louisiane, est l’un des plus violents à avoir frappé la région sans pour autant entraîné “les ravages catastrophiques” redoutés. La tempête s’est intensifiée pendant la nuit d’une catégorie 3 avec des vents soutenus de 241 kmh, à seulement 11 kmh de moins que la catégorie 5. A titre de comparaison, l’ouragan Katrina était une tempête de catégorie 3 lorsqu’il a touché terre en 2005.

Une mise à jour du Centre national des ouragans publiée plus tard jeudi matin a indiqué que des niveaux de tempête “catastrophiques” étaient toujours présents dans certaines parties de l’État ainsi que des vents violents et des inondations. Laura a été rétrogradée à une tempête de catégorie 2 peu de temps après avoir touché terre et devrait encore s’affaiblir jeudi.

Quelque 800.000 personnes étaient sans électricité dans la journée en Louisiane et au Texas. Au moins 20 millions d’habitants des deux Etats étaient sur le chemin de la tempête, selon CBS News, et plus d’un demi-million de personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer mercredi soir.