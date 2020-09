USA: L’ouragan Sally touche terre en Alabama, fait craindre des inondations “catastrophiques”

L’ouragan Sally a touché terre sous forme de tempête de catégorie 2 en Alabama tôt mercredi matin, entraînant de fortes pluies, des vents et des inondations dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis. Des centaines de milliers de personnes seraient sans électricité alors que la tempête lente traverse la région. Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a averti que des évacuations pourraient être nécessaires.

“Mes compatriotes Alabamiens, Hurricane Sally n’est pas à prendre à la légère. Nous nous attendons à des inondations records, des niveaux historiques, et la montée des eaux s’accompagne d’un plus grand risque de perte de vies humaines et de perte de biens”, a écrit Ivey sur Twitter.

“Hurricane Sally est susceptible d’infliger des dommages importants le long de notre côte du Golfe et encore plus à l’intérieur des terres. Je vous exhorte de la manière la plus forte possible à évacuer si les conditions le permettent et à chercher un abri ailleurs aussi rapidement que possible AUJOURD’HUI car cette tempête touche terre ce soir”, a-t-elle averti.

Des responsables du National Hurricane Center (NHC) ont mis en garde contre “un danger d’inondation potentiellement mortelle, due à la montée des eaux se déplaçant vers l’intérieur des terres depuis le littoral, au cours des 12 prochaines heures” dans une région s’étendant de Fort Morgan, en Alabama, au comté de Bay près de Panama City, en Floride.