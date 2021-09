USA : Pour la deuxième semaine d’affilée, les inscriptions au chômage en hausse

Les nouvelles demandes d’assurance chômage ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive aux Etats-Unis suite à l’expiration de l’aide fédérale au chômage, selon les données publiées jeudi par le département du travail.

Les demandes initiales d’aide au chômage, corrigées des variations saisonnières, ont atteint 351 000 au cours de la semaine se terminant le 18 septembre, soit un gain de 16 000 par rapport à la semaine précédente. Le niveau total des demandes de la semaine précédente a également été révisé à la hausse de 3 000.

Deux États sont à l’origine de la plus grande partie de ce bond des demandes, selon les données non ajustées. La Californie a enregistré une hausse de 24 221 dépôts, tandis que la Virginie a connu un bond de 12 879 dépôts.

Plus de 11 millions d’Américains ont perdu l’aide fédérale au chômage après l’expiration d’un certain nombre de programmes de lutte contre la pandémie le 6 septembre. Le président américain Joe Biden, plusieurs démocrates modérés et la quasi-totalité des républicains ont soutenu la fin de ces programmes.

“Malgré cette hausse, les demandes d’indemnisation sont encore proches de leur niveau le plus bas depuis le début de la pandémie”, a déclaré à Fox Business Chris Giamo, responsable des services bancaires commerciaux à TD Bank.

“Pour ceux qui sont prêts à reprendre le travail après une période de déplacement ou de chômage, il y a un nombre record d’emplois ouverts qui les attendent”, a fait observer M. Giamo.

Il y avait 10,9 millions d’emplois ouverts en juillet aux Etats-Unis, selon une enquête du département du Travail publiée au début du mois.

