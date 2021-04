USA : Tesla annonce avoir doublé le nombre de voitures livrées au 1er trimestre

Le constructeur américain de véhicules électriques, Tesla, a annoncé vendredi avoir doublé le nombre de voitures livrées au premier trimestre 2021, marquant un rebond après que la pandémie ait ralenti les ventes au cours de la même période l’année dernière.

Tesla a dit avoir vendu 184.800 véhicules au cours des trois premiers mois de l’année, contre seulement 88.500 il y a un an, avec une production de 180.338 véhicules, contre 102.672 au premier trimestre 2020.

Les chiffres des ventes de la compagnie américaine, qui couvrent le monde entier, interviennent un jour après que les constructeurs General Motors et Ford ont annoncé que leurs ventes aux Etats-Unis avaient légèrement augmenté, selon le New York Times. Et de préciser que Tesla ne répartit pas ses ventes par régions et su’une grande partie de sa croissance récente a eu lieu en Chine, où les voitures électriques représentent une part beaucoup plus importante du marché automobile qu’aux Etats-Unis.

Les ventes de Tesla ont été boostées avec l’introduction de son Model Y, une version plus spacieuse de sa berline Model 3. Ces deux véhicules ont représenté la quasi-totalité de ses livraisons au premier trimestre, ajoute-t-on de même source, notant que seulement 2.020 exemplaires de ses voitures haut de gamme – la berline de luxe Model S et le véhicule utilitaire sport Model X – ont été livrés au cours de cette période.

Tesla a arrêté la production des Model S et Model X tout en préparant son usine de Fremont, en Californie, pour construire de nouvelles versions améliorées de ces modèles. Le constructeur a indiqué être “aux premiers stades d’intensification de la production” des nouveaux modèles, qui génèrent beaucoup plus de bénéfices que le Model 3 et Model Y.

Avec MAP