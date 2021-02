USA : Tesla rappelle 135.000 véhicules électriques en raison d’un problème d’écran tactile

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé mardi le rappel d’environ 135.000 berlines de luxe Model S et 4×4 Model X en raison d’un dysfonctionnement au niveau des écrans tactiles des véhicules, l’une des mesures de sécurité les plus importantes jamais prises par Tesla.

Cette décision intervient après que l’autorité américaine de régulation, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ait demandé un rappel le mois dernier, estimant que l’écran tactile de certains modèles pouvait tomber en panne lorsqu’une puce de mémoire manque de capacité de stockage, affectant des fonctions telles que le dégivrage, la fonctionnalité des clignotants et l’assistance au conducteur.

L’agence a déclaré que le problème affectait environ 158.000 véhicules, y compris les berlines Model S construites entre 2012 et début 2018 et les véhicules Model X fabriqués entre 2016 et début 2018. Le rappel ne couvre pas les véhicules Tesla qui ont déjà reçus une puce mémoire de plus grande capacité ou un écran tactile amélioré, selon la NHTSA.

Tesla a indiqué dans une lettre aux régulateurs fédéraux, rendue publique mardi, que même s’il n’était pas d’accord sur le fait que le problème constituait un défaut dans les véhicules, il allait procéder à un rappel pour conclure l’enquête et offrir une meilleure expérience aux clients.

“Il est économiquement, sinon technologiquement, impossible de s’attendre à ce que de tels composants puissent ou devraient être conçus pour durer toute la vie utile du véhicule”, a déclaré Tesla dans la lettre.

( Avec MAP )