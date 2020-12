USA: Trump rejette le projet de loi de finance adopté par le Congrès

Le Président américain Donald Donald Trump a rejeté mardi soir le projet de loi d’aide économique et le budget adoptés par le Congrès américain la veille, les qualifiant de “honte”.

Dans un tweet, le locataire de la Maison Blanche a exhorté les législateurs de la Chambre et du Sénat à apporter un certain nombre de changements au projet de finance de 2,3 trillions de dollars, y compris des paiements directs plus importants aux individus et aux familles.

“Il y a quelques mois, le Congrès a entamé des négociations sur un nouveau paquet pour octroyer une aide d’urgence au peuple américain. Cela a pris une éternité. Cependant, le projet qu’ils prévoient maintenant de renvoyer à mon bureau est très différent de ce qui était prévu. C’est vraiment une honte”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter, citant notamment les 85,5 millions de dollars d’aide extérieure au Cambodge et les 40 millions de dollars pour le Kennedy Center à Washington parmi les priorités avec lesquelles il n’était pas d’accord.

“Malgré toutes ces dépenses inutiles et bien plus encore, le paquet de 900 milliards de dollars fournit aux contribuables qui travaillent dur seulement 600 dollars chacun en paiements de secours, et pas assez d’argent est octroyé aux petites entreprises, et en particulier aux restaurants, dont les propriétaires ont tant souffert”, a-t-il déploré.

Le président américain n’a pas expressément menacé d’opposer son veto à la législation. Cette dernière a été adoptée à une écrasante majorité à la Chambre et au Sénat, avec suffisamment de votes pour potentiellement annuler un veto présidentiel.

Avec MAP