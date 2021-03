V.E se retire de l’activité audit, Label RSE de la CGEM & V.E26000

Suite à son affiliation au groupe Moody’s, Vigeo Eiris (V.E) recentre son activité sur l’évaluation et la production des données ESG ainsi que la finance durable et annonce aujourd’hui le retrait du marché de ses produits audit, Label RSE et V.E 26000.

Consciente de la dynamique et du potentiel du marché marocain, V.E met à disposition de ses clients et prospects une gamme de solutions ESG de premier plan comprenant :

Les services de Second Party Opinion (SPO) récemment revus et mis à jour pour les obligations vertes, sociales, et durables ;

Les notations de durabilité en faveur des émetteurs ;

Les données ESG couvrant plusieurs thématiques au service des investisseurs

Ces solutions ESG sont conçues en lien avec les des dernières règlementations telles que les Green & Social bonds principles, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), UE Taxonomie et répondent ainsi aux exigences du marché financier.

« Cette nouvelle orientation stratégique permettra à V.E Maroc de recentrer son offre auprès de sa clientèle marocaine, partager les tendances internationales au niveau local et aligner ses activités au reste du groupe. De plus, nous sommes également convaincus que nos clients accompagnés dans le cadre de l’audit, label et V.E 26000 ont aujourd’hui atteint un niveau de maturité et pourront le faire valoir à travers de nouveaux mécanismes ESG. Nous serons ravis de les accompagner dans la continuité de leur parcours ESG. » déclare Ghizlaine NOURLIL, Directrice Afrique et Moyen Orient chez V.E

Cette décision vient également soutenir le développement du marché africain et moyen orient depuis le Maroc avec les mêmes produits et services à destination des émetteurs et investisseurs au sein des deux régions.A partir du 31 Mars, V.E ne sera plus en mesure d’entreprendre de nouvelles missions relatives à l’activité d’audit, du Label RSE de la CGEM et V.E 26000. Cependant, V.E s’engage à finaliser les missions en cours auprès de ses clients actuels. Ces missions seront finalisées d’ici à la mi-juin 2021.