Va le Maroc… Béni sois-tu

Puis, il y’a un peu plus d’un an, avec l’arrivée du Covid, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous marocains avons cessé d’être anosmiques.

À nouveau, nous avons retrouvé l’odorat, le plaisir de marcher sans déambulateur, et la joie de grimper lestement les arbres fruitiers, pour oser, (enfin!), explorer la richesse de tous les possibles.

Le constat s’est imposé crescendo, de la clairvoyance de l’Etat/Maroc et de ses instances de gouvernance qui, nonobstant les ravages de la pandémie mondiale, a su réduire au mieux ses dégâts.

Cette performance, somme toute relative, à eu l’immense vertu de nous révéler, non sans stupéfaction, un Maroc subitement efficient, bien plus que les autres… bien plus que l’arrogante vieille Europe!

Une révélation surprenante s’imposait : dans une situation de crise planétaire, notre pays était devenu performant ! Une mutation psychologique radicale s’est opérée alors chez nous autres marocains.

Progressivement, nous retrouvions l’accès à l’estime de soi, la confiance en soi avec le réconfort de notre identité…

L’image de soi ayant ainsi basculé dans la positivité, nous avons réussi à parvenir jusqu’aux champs de la fertilité, là où tous les challenges sont permis. À titre de rappel, nous citer certains faits récents qui nous semblent les plus marquants : 1-Généralisation de la Sécurité Sociale : une révolution en profondeur, véritable premier pas vers l’irréversibilité du développement de l’homme marocain. 2-Émergence de richesses inattendues :

•Maritimes : découverte du Mont Tropic, foisonnant de matières essentielles pour les industries nouvelles telles que voitures électriques, plaques solaires, et batteries du futur.

•Humaines : émergence de scientifiques et chercheurs marocains, devenus leaders à l’échelon mondial grâce à des découvertes capitales. L’exemple le plus marquant restant le Professeur ElYazami.

Autre indicateur d’excellence : cette année pour la première fois le Maroc, à lui seul, occupe plus du quart des places réservées aux étrangers au sein de la prestigieuse École Polytechnique de Paris ( 38 admissions sur 140! ) 3-Le lancement de l’industrie pharmaceutique des vaccins : en commençant par la fabrication de 5.000.000 d’unités par mois. Cette initiative réconforte définitivement le Maroc dans son rôle de leadership africain. 4-L’accord tripartite Maroco-Israélo-Americain fait jaillir une ère multi take-off :

•Une avancée irréfutable vers la reconnaissance généralisée du Sahara marocain

•Un meilleur positionnement stratégique :

le Maroc change de démarche, de défensif par nature, il s’avère offensif par nécessité. Les exemples ne manquent pas : Guerguerat, le conflit Maroco-Espano-Allemand. Ou encore, tout récemment, la simple et pertinente interrogation de notre représentant aux Nations-Unis, sur le droit des kabyles à l’autodétermination, pour enfin signifier, au voisin frère, que le Maroc pourrait user des mêmes moyens de nuisances absurdes.

•Des leviers exceptionnels :



De fait, au sein de ce trio gagnant, la locomotive marocaine ne cessera plus de “ siffler ”. Le partenariat pluridimensionnel avec à la fois les États-Unis (avec sa toute puissance ) et Israël ( avec sa naturelle complicité, du fait de la présence sur son sol de plus d’un million de juifs marocains ), ouvre une cascade de perspectives et consacre instantanément le Maroc comme acteur incontournable dans sa région, notamment en Afrique ( futur grand marché du monde ).De fait, au sein de ce trio gagnant, la locomotive marocaine ne cessera plus de “ siffler ”. Sous le nouveau règne, depuis les années 2000, le Maroc s’est hautement distingué par la réalisation de méga-projets structurants ( ports et aéroports, Industries automobiles et aéronautiques, investissements leaders en Afrique, auto-routes, et autre TGV, etc…)

Mais encore d’avantage : Aujourd’hui, nous marocains avons réussi un saut qualitatif irréversible, que nous continuerons à développer. Car nous sommes Tous unis autour et derrière notre Roi garant de notre unité et stabilité. Nous vivons en survitesse un présent/futur, où chaque jour apporte sa contribution à l’édifice de ce “Maroc Nouveau”, qui force le respect par sa sagesse, et qui s’impose par sa politique responsable.